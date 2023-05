شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 7.. حلم يشهد مقابلة عمر وعثمان والأخير يقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بحلم يعيش فيه الرائد عمر الإمام (محمد فراج)، حيث يحقق مع القناص رجب (محمد العمروسي) الذى يعترف على مكان الظافر، وبمجرد ذهاب عمر إلى هذا المكان ينفجر به ويظهر الشيخ عثمان (أحمد السقا) ويدور حوار بينهما عن الحرب الدائرة وعقيدة كل منهما ويرفع السلاح فى وجه عمر ويقتله، ليستيقظ عمر من الحلم مفزوعاً.

يدخل عمر اجتماعا مع ضباط الأمن الوطنى لبحث تطورات قضية الظافر، ويؤكد عمر خلال الاجتماع أنه يشك فى كمين نصبه الظافر، حيث تم القبض على القناص رجب بسهولة بعض الشىء، وحتى اعترف وكأنه يقول معلومة فى حين أن عثمان يحسب خطواته جيداً ويعرف كيف يتصرف، ويعتقدوا بأن الشقة التى اعترف على مكانها رجب ستكون مفخخة ولذلك لابد من وجود الاحتياطات.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.