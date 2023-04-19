شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 .. راوية تخبر رشاد بأنها ستتنازل عن أرض السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 27 مسلسل سوق الكانتو بطولة أميرة كرارة، بمشهد يتضح فيه زواج عبد الغني من فلة التي تركت العمل في التياترو من أجله، وفي مشهد تالي تخبر راوية طه القماش بأنها تأكدت من أن جدتها تنازلت عن أرض السوق للأوقاف قبل وفاتها، وما زالت تفكر فيما ستفعله لاحقا، كما تذهب لتخبر رشاد بالأمر أيضا، وتقوله له أنها ستتنازل عن أرض السوق وتهدده بعدم الاقتراب منها.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.