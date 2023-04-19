شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص للطفلة كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم فى "جت سليمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل جت سليمة ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل.



كايلا رامي رضوان



كايلا رامي رضوان



كايلا رامي رضوان

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.