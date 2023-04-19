شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 12.. منى زكى تنجح فى توريد الأسماك بكميات كبيرة لصاحبة سلسلة المطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، محاولة "حنان" منى زكي الاتفاق مع بعض الصيادين فى شراء رزق مراكبهم ولكنها فشلت بسبب تخوفهم من التجار مثل "سيد" محمد عبد العظيم، وفى النهاية استطاعت أن تتفق مع "الريس تهامى" بعد أن أخبرته بأنه ستتحمل تكلفة السرحة من أولها لآخرها.

وحاول "سيد" محمد عبد العظيم أن يكشف ثمن قيام "الريس تهامى" ببيع الأسماك ولكنه لم يرد إخباره، ونجحت "حنان" فى توصيل الكمية كلها لصاحب سلسلة المطاعم الذى أراد شراء كميات كبيرة من السمك.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.