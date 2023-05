شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 7.. عثمان يصل لمعلومات عن الرائد عمر من صديقه زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، استلام الشيخ عثمان (أحمد السقا) الصواريخ التى انتهى المهندس زياد (عماد الطيب) من تصنيعها، ويطلب عثمان من زياد معرفة معلومات عن الضابط عمر ليكشف زياد بأنه صديقه من أيام الدراسة ويتقابلا من وقت لآخر بل ويلعبان سوياً مباريات ملاكمة بشكل منتظم، ليسعد عثمان بذلك.

يطلب عثمان مع زياد الاتصال بعمر من أجل مقابلته ولعب مباراة ملاكمة معه ولكن عمر يؤكد أنه مشغول هذه الفترة ولن يستطيع ترك العمل، ويحاول عثمان ترهيب زياد بأنه يخون صديقه وأنه من الممكن أن يخونه هو فى يوم من الأيام إلا أن زياد يؤكد له بأنه لن يفعل ذلك مطلقاً، ليهدده عثمان بأنه اذا فعل ذلك سيتخلص من عائلته بالكامل، ويحكى زياد كل ما يعرفه عن عمر ويطلب عثمان من زياد اخباره بمكان ركن سيارته.

يصل شريف زيدات (أحمد سعيد عبد الغنى) إلى الملف الكامل لمعتصم الذراع اليمنى للظافر، وأنه تم سجنه فى قضايا شغب سابقاً، ويتحرك عمر إلى منزل معتصم محاولة للوصول إلى أى خيط له ويفاجىء عمر بأن معتصم متواجد فى الشقة ومختبئا فى الغرفة وبمجرد إغلاق كافة الطرق عليه للهرب، تخلص من حياته برمى نفسه من أعلى سلم العمارة.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.