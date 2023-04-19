شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 27.. دلال تطلب من عايدة ترك مصر منعا للمشاكل مع جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت "دلال" من "عايدة" خلال الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة أن تسافر وتترك مصر حفاظا عليها من أى مكروه، وكذلك حفاظا على زوجها جعفر من أي مشكلات تحدث له.

واعترفت دلال لـ عايدة بمشاعر الكره تجاهها وأنه منذ أن تزوجت جعفر وهى لا تحبها، وقالت لها إن جعفر هو المتسبب في إجهاضها لتحل صدمة كبيرة على عايدة والتي كانت لا تزال لديها مشاعر.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة خطف شوقى وكارم فتح الله، بلال شامة من المستشفى الذى كان يتواجد بها،، وطلب منه شوقي أن يخبره عن مكان ابن جعفر العمدة وعلاقته بدلال أخته، ليرفض بلال شامة الحديث عن أي شيء قبل الحصول على مبلغ من المال.

وشهدت أحداث الحلقة مشاهدة جعفر العمدة "محمد رمضان" زوجته دلال فى المستشفى الذي كان يتواجد بها بلال شامة في صدمة شديدة له.

وأخبر الفنان عصام السقا الفنان محمد رمضان بمكان المستشفى التي يرقد فيها بلال شامة بعد تعرضه لحادث سيارة، ليصل رمضان ويكتشف أنه هرب، ليتفاجأ بدلال زوجته داخل المستشفى، خاصة هي التي أمرت بلال شامة بخطف ابن محمد رمضان منذ 19 عاما.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.