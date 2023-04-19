شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 12.. منى زكى ترسل نصف إيراد المركب لجد أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "سناء" مها نصار إلى المستشفى المتواجد بها "عطية" جميل برسوم، وأعطت مبلغا من المال لزوجته التى تجسدها عفاف رشاد، وأخبرتها بأنه نصيبهم من إيراد المركب.

فيما ذهبت "حنان" منى زكي للحصول على المال مقابل دفع فايدة لصاحبها، حتى تتمكن من شراء الأسماك لتوريدها لصاحب سلسلة المطاعم الذى اتفق معها على كميات كبيرة من الأسماك.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.