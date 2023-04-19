شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فرح ابنة منى زكى فى تحت الوصاية: بتقول لمنى يا ماما لحد دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حنين، والدة التوأم فرح وفريدة، لـ الخليج 365 واللتين تقدما دور فرح ابنة مني زكي بالتبادل فى مسلسل "تحت الوصاية"، إن فرح وفريدة يناديان على مني زكي بـ يا ماما لحد دلوقتي، أثناء مشاهدة مني زكي علي الشاشة.

وأكدت حنين والدة فرح وفريدة أنهما أحبا منى زكى جدا وهي أيضا أحبتهما وتعاملت معهما بلطف شديد، ولم يأخذا وقتا طويلا ليعتادوها ويصوروا المشاهد.