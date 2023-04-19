شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 12.. منى زكى تتفق مع صاحب سلسلة مطاعم لتوريد كميات من الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بذهاب "حنان" منى زكي وقدمت لابنها "ياسين" فى اختبارات ناد لكرة القدم.

تحدث "زكريا" أحمد خالد صالح مع "حنان" أثناء تواجدهمعها فى الملعب الذى يختبر فيه "ياسين"، وأخبرها بأنه كان متزوجاً من زميلته وأنجب طفلة ولكنها توفيت وانفصل عن زوجته بعد ذلك، ثم تزوجت هى من شخص آخر.

وتحدثت "دلال" ثراء جبيل مع "حنان" بأن هناك صاحب سلسلة مطاعم يريد معرفة المورد الخاص بالمطعم وقامت بتعريفها عليه وأخبرها بأنه يريد كمية كبيرة، ووافقت دون علمها كيف ستتصرف فى هذه الكمية الكبيرة، كما أعطتها "دلال" ايراد المطعم والذى كان مبلغاً كبيراً.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.