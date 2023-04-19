شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 27 .. ريهام حجاج تعلن تنازلها عن الميراث لعائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 27 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تسأل جميلة والدتها لماذا وافقت منذ البداية على التزوير وانتحال صفة غير صفتها، تتهم جميلة والدتها أنها الوحيدة التى كانت تعرف لماذا لم يكتب والدها شيئا من الميراث كما فعل مع إخوتها، تحاول شهيرة إلقاء اللوم على سالم الألفي، ولكن جميلة تخبرها أنه مات، فيما تدرك آية لماذا طلقها شريف.

وتخبرهم جميلة أنها تنازلت لهم عن الميراث من اليوم التالي، وتؤكد لوالدتها أنها ستظل أمها وتقبل شهيرة يدها ويد آية وأكرم، تطلب آية من والدتها رؤية والدها الحقيقى رجب.





قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.