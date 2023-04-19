وصفت بالفنانة المثيرة بمؤخرتها.. رانيا يوسف بصدر عاري وضهر مكشوف والجمهور: بتقلد سما المصري

فنون - ياسمين عبدالعظيم - تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على مشاركة تفاصيل حياتها وصورها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، مجموعة صور أثناء قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ.

وظهرت رانيا خلال الصور مرتدية توب أبيض عاريا من الجانبين والظهر والبطن، وجيبة باللون الأزرق، ونسّقت إطلالتها على قبعة وحقيبة يد باللون البيج، ونظارة شمسية باللون الأزرق.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "احكم علي إذا كنت مثاليًا، وإلا اصمت"، لتقطع الطريق على الانتقادات التي تتعرض لها.

وحظيت الصور المنشورة بتفاعل واسع من قبل متابعي رانيا يوسف، فلم تخرج تعليقاتهم عن دائرة المدح والغزل.

ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف ثارت جدلاً واسعاً قبل أيام لنشرها صور بمايوه باللون الأخضر وهي تتجول على شاطئ البحر، وأثارت الصور حفيظة البعض.

ولاحظ متابعو الفنانة المصرية تزيين ملابسها بحرف الـ"إم"، ونفس الحال بالنسبة لغطاء الرأس، وأثار وجود هذا الحرف جدلًا خلال التعليقات، فتساءل متابعوها عن هوية الشخص المقصود من وراء وجوده، فيما استفسر آخرون عما يشير إليه هذا الحرف من دلالات.