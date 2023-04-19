«كشف مستعجل» كوميديا إنسانية تخرج من قلب الجريمة

ياسر رشاد - القاهرة -

يشارك خلال الموسم الرمضانى مسلسل «كشف مستعجل» بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، فى أول تعاون درامى بينهم، بعد أن قدما معًا أكثر من 150 عرضًا مسرحيًا، كما يعد هذا العمل هو أول مسلسل يتم إنتاجه للمنافسة فى رمضان على إحدى المنصات فقط، وليس للتليفزيون، مما يجعل له طبيعة خاصة خلال الموسم.

تدور أحداث العمل فى إطار لايت كوميدى، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك فى بطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادى مهنا، إلهام وجدى، هناء الشوربجى، محمد على رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى.

التقت «الوفــد» بفريق عمل المسلسل داخل الكواليس، والتحدث عن أهم ما يميز المسلسل، ومكانه فى المنافسة داخل الموسم، والصعوبات التى يواجها، وغيرها من الأمور خلال السطور التالية..

مصطفى خاطر: وجدت فى المسلسل ما أبحث عنه

يقدم الفنان مصطفى خاطر خلال العمل شخصية «يوسف»، المريض النفسى، الذى يذهب للطبيب لعلاجه من مرض القتل، فيورطه معه فى عدة مواقف..

<< هل وجدت ما تبحث عنه فى «كشف مستعجل»؟

الموسم الرمضانى له مكانه خاصة بقلبى، لأنه كان سببًا رئيسيًا فى خلق علاقة حب بينى وبين المشاهد، لذلك عندما قرأت مسلسل كشف مستعجل أعجبت به كثيرًا، واخترته أن يكون هو العمل الذى سوف أشارك به هذا العام.

<< حدثنا عن التعاون الأول مع محمد عبدالرحمن فى عمل درامى؟

- محمد عبدالرحمن «توتا» صديق عمر، وقدمنا مع بعض أكثر من 150 عملًا مسرحيًا، ولكن هذه هى المرة الأولى التى نقدم فيها عملًا دراميًا، ومن أكثر الأعمال التى حمستنى للعمل هو وجود محمد عبدالرحمن، لأنى أحبه جدًا، وأحب التعاون معه، وهذا ظهر على الشاشة، فيوجد بيننا تفاهم كبير.

<< اعتدت على الارتجال خلال أعمالك المسرحية، هل حدث ذلك فى هذا العمل؟

لا يوجد ارتجال فى الأعمال التليفزيونية، فإذا كان لدى فكرة إضافة أتحدث مع المؤلف والمخرج ونقوم بإضافتها قبل التصوير، ويكون ذلك فى أضيق الحدود.

<< صرحت من قبل بأنك تريد تقديم أدوار متنوعة، هل «كشف مستعجل» حقق ذلك؟

- قولت إنى لا أريد أن أقدم قالبًا واحدًا حتى لو كان الدور كوميدى، أفضل أنواع الكوميديا التى تكون نابعة من مواقف، وشخصيات لأنها بتكون حقيقية وتعيش، وليست مرتبطة بفترة زمنية محددة، أو موقف مرتبط بحادث، لأن الزمن أصبح سريعًا، وهذا ما وجدته فى كشف مستعجل، هذا ما كنت أريده.

<< ما مدى صعوبة الدمج بين الجريمة والكوميديا خلال العمل؟

- هذا الجزء كان خاص بشكل أكبر بالمؤلف إيهاب بليبل، والمخرج شادى الرملى، هم من وقفوا على كافة التفاصيل، وهذا الدمج الذى استقبله الجمهور استقبالًا رائعًا، أما عن شخصيتى فحاولت إخراجها بشكل يصدقه الجمهور، فقمت بقراءة كتب فى علم النفس، لأن هو قبل أن يكون قاتلًا هو مريض نفسيًا، واتفقت مع المخرج والمؤلف على كافة ملامح الشخصية.

<< ما الصعوبات التى واجهتها أثناء التصوير؟

- العمل يقدم مزجًا بين الكوميديا والجريمة، وهذا تصويرة صعب، خاصة فى ظل التصوير أثناء عرض العمل خلال الموسم الرمضانى، فيستمر تصوير العمل لساعات طويلة، وننتقل أحياناً من مكان لآخر فى نفس اليوم للانتهاء من أكبر قدر ممكن من المشاهد.

<< هل عرض العمل على منصة أثر على نسبة المشاهدة؟

- لا أعتقد ذلك، لأن العمل هو أول إنتاج للمنصة للعرض خلال الموسم الرمضانى، وهذا فى حد ذاته مسئولية كبيرة، وضعت على عاتقى، والحمد لله ردود الأفعال التى وصلتنى عن العمل كبيرة جدًا، وتؤكد أن العمل يتم مشاهدته بشكل جيد، التليفزيون يحقق انتشارًا أوسع، لكن المنصات أصبح لها جمهورها.

<< قدمت خلال الموسم الموازى مسلسل «البيت بيتى» وكان على إحدى المنصات هل ذلك شجعك على تلك الخطوة؟

- بالطبع كان أحد الأسباب نجاح البيت بيتى، ثانيًا أنا لمست بنفسى نجاح المنصات، وكيف أن الجمهور يذهب للمنصة لمشاهدة الأعمال الدرامية المعروضة.

<< كيف وجدت اختيارك ليكون مسلسلك أول عمل تنافس به المنصة فى رمضان؟

- بالطبع مسئولية كبيرة، بالرغم من أنه دائمًا توجد مسئولية، فأنا طالما سوف أقدم عملًا أراعى دائمًا أن يكون عملًا منضبطًا، وبيضحك لو كوميدى، وبشكل لائق، ولا يخرج عن اللوائح الموضوعة للأعمال الدرامية.

<< نجحت فى تقديم أدوار غير كوميدية لماذا تصنف كفنان كوميدي؟

- أنا أقدم أعمالًا كثيرة غير كوميدية، حيث أقدم العمل الذى أعجب به، بغض النظر عن تصنيف العمل، فأنا بدأت تمثيل الأعمال الكوميدية، وأرى أنها من أصعب أنواع الدراما، فأنا بدأت بالأعمال الكوميدية، وأحب تقديمها، وأعتبره من أصعب الأدوار، لذلك لا أتنصل من الكوميديا.

<< ينافس هذا العام عدد كبير من الأعمال الكوميديا كيف تجد المنافسة؟

المنافسة دائمًا لصالح المشاهد، خاصة أنه يوجد تنوع كبير فى الأعمال المقدمة، فجميع الأعمال أبطالها نجوم كبار، ولهم جمهورهم الذى يحب مشاهدتهم كل عام.

محمد عبدالرحمن: اعتمدنا على كوميديا الموقف لإقناع الجمهور.

يجسد الفنان محمد عبدالرحمن «توتا» شخصية الدكتور النفسى «سهام عز الرجال» الذى يتورط مع أحد المرضى لديه، بعد اعترافه له بأنه قاتل.

<< ما الذى حمسك للمشاركة فى «كشف مستعجل»؟

- هناك عوامل كثيرة حمّستنى للتواجد فى المسلسل أهمها كونه جريمة كوميدية، وهذا اللون يقدم لأول مرة، كما أن الشخصية التى أجسدها فى العمل جديدة، إذ نقدم كوميديا موقف من نوع خاص، تلقينا عليها بعد عرض الحلقات الأولى ردود فعل قوية من الجمهور، ورأيت البعض يتداول مشاهد ومواقف من العمل على منصات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى أسعدنى للغاية، كما أن هذا المسلسل يعد العمل الأول الذى يجمعنى مع صديقى مصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية.

<< هل تخوفت من عرض العمل على إحدى المنصات فى رمضان؟

- فى البداية أريد ألا ننسى أن المنصات أثبتت قوتها على الساحة، ولها جمهورها، وأنا واحد منهم، وأتابع أغلب الأعمال المفضلة عليها، وأغلب أصدقائى كذلك، وأحب دائمًا أن أقدم شيئًا جيدًا فى عملى، لذلك لم أخف نهائيًا من هذا الأمر، لأننى شخص أحب التحدى، وعلمت من البداية أن العمل سيعرض على منصة لها جمهورها، وكنا نركز فقط على أن يخرج العمل بشكل متقن وجيد، خاصة أننا نقدم لونًا جديدًا، ويجب أن يكون له حبكة ليخرج بالشكل المناسب للجمهور، وأنا على ثقة بأن العمل الجيد يجذب الجمهور إليه فى أى مكان.

<< كيف قمت بالاستعداد للشخصية؟

- المؤلف إيهاب بليبل، كتب الشخصية بتفاصيل دقيقة للغاية، لذا حينما قرأت السيناريو شعرت بأننى لا أحتاج إلى الاستعانة بطبيب نفسى، فالسيناريو قدم كل ما تحتاجه الشخصية بعناية، وقرأته جيدًا، كما عقدنا جلسات عمل كثيرة قبل التصوير.

<< ما الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير العمل؟

- الحقيقة أن الهم الأكبر فى هذا الأمر يعود للمؤلف إيهاب بليبل، الذى بذل جهدًا كبيرًا فى الكتابة وللمخرج شادى الرملى، الذى استطاع ترجمة ما كتبه المؤلف إلى صورة ومشاهد وشخصيات من لحم ودم، أما نحن فمجرد أدوات يوظفها المخرج من أجل الصورة الكبرى الخاصة بالعمل، وأتمنى أن نكون نجحنا فى ذلك، فالأمر فى النهاية يعود للجمهور.

<< هل كان مقصودًا اختيار اسم غريب للشخصية وهو «سهام عز الرجال»؟

بالفعل، خاصة أنه يتماشى مع الشخصية وتفاصيلها، إذ إن «عز الرجال» شخصية مهزوزة ويتم استخدامه فى أمور ليس له دخل بها ويتورط فى العديد من المشكلات، وكنا حريصين على ألا نستخدم الإفيهات فى العمل ونعتمد على المواقف لتكون مقنعة للجمهور.

<< بعد مجموعة من الأدوار والظهور المميز فى دراما رمضان تغيبت لمدة عامين، ما السبب؟

- الحقيقة أن الفترة الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق فقد كنت مشغولًا لفترة بتصوير فيلم «الدعوة عامة» مع الفنان أحمد الفيشاوى وأسماء أبواليزيد، وبعدها مررت بفترة متاعب صحية طويلة وخضعت لعملية جراحية كبيرة استلزمت منى الجلوس فى المنزل، والآن عدت إلى الجمهور فى رمضان، وأتمنى أن أتواجد معهم كل عام بعمل يحبونه.

شادى الرملى: أردنا تقديم كوميديا راقية بإيقاع ‏سريع

أكد المخرج شادى الرملى أن فكرة عرض العمل على ‏منصة كأول عمل أصلى لها فى موسم دراما رمضان هو شيء مميز، ووضعنا أمام ‏مسئولية أكبر، وقال: «هذا ‏العمل ليس أول تعاون يجمعنى بالمؤلف إيهاب بليبل فهو صديق وقدمنا من قبل فيلم «أوشن ‏‏14»، وجمعتنا جلسات تحضيرية كثيرة حول المسلسل، ونقاشات ومقترحات للوصول للأفضل، والتى تصب فى صالح ‏العمل، لنخرج فى أفضل صورة، وحقيقة ‏إيهاب بليبل مؤلف موهوب ولديه أعمال ناجحة».‏

وأضاف: مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن نجمان كبيران موهوبان ولديهما ‏أعمال كثيرة مميزة وناجحة، أما بالنسبة لإلهام وجدى فهى اكتشاف حقيقى، ممثلة هايلة ‏ومستقبلها سيكون كبيرًا جدًا، وأعتبرها اكتشافًا لأنها ثانى تجربة درامية لها ومختلفة تمامًا عن تجربتها ‏الأولى، ووجدتها تؤدى أداء مميزًا كنجمة كبيرة صاحبة خبرات طويلة».‏

وأشار الرملى إلى أن الهدف من العمل هو إضحاك الجمهور وتسليته، قائلًا: ‏‏«الكوميديا من أجل الضحك فقط هى هدف والفن نفسه هدفه الأول هو تسلية الناس وتقديم وجبة ‏entertainment‏ جاذبة لإسعاد الجمهور، لذلك أثناء التصوير كنا نسعى لتقديم كوميديا راقية بإيقاع ‏سريع».‏

إلهام وجدى: رفضت الدور من الرعب

أعربت الفنانة إلهام وجدى عن سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها فى مسلسل «كشف مستعجل»، الذى يعد ثانى تجاربها الدرامية، وقالت: أقدم شخصية لاعبة ملاكمة ‏تدعى «لى لي» مختلفة تمامًا عن الشخصية التى قدمتها فى تجربتى التمثيلية الأولى ‏بمسلسل إيجار قديم».

وأضافت: فهى فتاة رياضية تلعب إحدى لعبات الفنون ‏القتالية، وهو ما تطلب منى مجهودًا كبيرًا وتدريبات لتقديم الشخصية بشكل مميز ‏ومقنع للجمهور.

وأوضحت قائلة: «الحقيقة إنى كنت مرعوبة جدًا من التغيير، لأن الجمهور عرفنى بشخصية هادئة وعقلانية فى مسلسل إيجار قديم وهى شخصية «ليلى»، وهذا العمل أجسد شخصية مختلفة تمامًا وهى شخصية «لى لي» التى تمارس ألعابًا عنيفة وهو ما يجعل شخصيتها قوية وعنيفة حتى فى طريقة تعاملها وكلامها مع الآخرين، مما جعلنى أرفض العمل فى البداية، قبل أن يقنعنى منتج المسلسل بالأمر.

هناء الشوربجى: الجمهور ليس لديه وقت لمشاهدة أعمال الـ30

أكدت الفنانة هناء الشوربجى أنه توجد عدة أسباب حمستها للمشاركة فى المسلسل، وقالت: فى البداية المخرج شادى الرملى، تربطنى به علاقة قوية فأعتبره مثل ابنى تمامًا، فعندما عرض على العمل وعلمت أنه من إخراجه على الفور وافقت، بالإضافة إلى فريق العمل ولا سيما مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن واللذين جمعتنى بهما أعمال أخرى من قبل، والفنانة هنادى مهنا وهى على المستوى الشخصى أحبها وأعجب بتمثيلها، كما أن العمل كوميدى فكلها عناصر تحمس للمشاركة.

وتحدثت هناء الشوربجى عن تجربة دراما الـ 15 حلقة قائلة: تجربة الـ15 حلقة هى فكرة تخدم الدراما بشكل كبير، وكما أنها سبب فى أن العمل يكون محبوكًا بشكل درامى أدق، بالإضافة إلى أنه يصبح خاليًا من المط فى الأحداث، فالجمهور أصبح ليس لديه وقت لمشاهدة أعمال ذات الـ30 أو 40 حلقة، وهذا كان سببًا أساسيًا للموافقة على المسلسل أنه ينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة».

وأشارت إلى أن مسلسل كشف مستعجل هو عمل كوميدى يعتمد على كوميديا المواقف، والهدف منه الضحك والانبساط للمشاهد، بالإضافة إلى أنه يحمل العديد من الرسائل التى يستنبطها الجمهور من المشاهدة.