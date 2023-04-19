ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في الألباستر بروسيا وحمل زوجة مصطفى

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ27 من مسلسل "ستهم"، حيث عادات ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية "آنا مينشيكوفا"، زوجة بركات "أمير صلاح الدين" من روسيا بعدما علمت بوفاة والدته، فضلا عن أن الألباستر الذي تصدره ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، علامة مسجلة يبحث عنها العديد من الزبائن في روسيا بسبب جودة صناعته.

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أحداث الحلقة ٢٧ من مسلسل ساهم

كما أصبحت ماركة مسجلة، وعرضت عليها ماشا فتح مكتب للتصدر، هذا الي جانب ظهور أحمد بدير ضيف شرف بالحلقة في تقديم شخصية رجال أعمال، يتعاون مع رماح "جهاد سعد"، وحمل زوجة مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد

سنوات من عدم الإنجاب.

بينما أظهرت الحلقة المعاناة التي يعيشها بركات الشخصية التي يقدمها الفنان أمير صلاح الدين، بعد وفاة والدته راوية"عايدة فهمي" خلال أحداث الحلقة السابقة، ومدى تعلقه بها، وأبدع أمير صلاح الدين في التعبير عن كل الحزن وكسر القلب التي يعاني منها بهدوء وانفعالات تعبر عن مدى الحسرة التي تسيطر على قبلة، وقدم لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، العديد من المشاهد الرائعة بين بركات ووالدته راوية، فضلا عن زوجته ماشا"آنا مينشيكوفا"، عندما علمت بوفاة والدته، بعدما هربت من بسبب أحداث الإرهاب في مصر خلال الحلقات السابقة.

كما حل الفنان أحمد بدير ضيف شرف الحلقة 27 من خلال شخصية عباس السلكاوي، رجل أعمال، يعرض على رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، الشقيق الأكبر لستهم، العمل معه في التجارة، بأن يتجار بفلوس الناس ويأخذ منهم فلوس مقابل فائدة كبيرة كل شهر، وبالفعل يوافق رماح على كلام عباس السلكاوي ويأخذ منه مبلغ نصف مليون جنيه، ويعرض على العديد من أهل القرية المتاجرة بفلوسهم مقابل فائدة ربحية كل شهر تصل الـ30 %.

وكشفت الحلقة أن الباستر ستهم "روجينا"، أصبح ماركة مسجلة في روسيا، والكل يبحث عنه لجودة صناعتها، واقترحت ماشا على ستهم، فتح مكتب لتصدير الألباستر، والتوسع في صناعته بسبب الإقبال الهائل عليه في روسيا، ووافقت ستهم على هذا الأمر.

انتهت الحلقة على خبر سعيد لستهم "روجينا"، و هو حمل زوجته شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد

سنين من عدم الإنجاب، ويعود الفضل لستهم فيما حدث خاصة أن ساعدته وأرسلت له المبلغ الذي كان يريده من أجل العملية التي تساعدهم في إلإنجاب.

نجاح مسلسل ستهم

ونجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، على مدار 27 حلقة حيث حققوا ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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