ليلة السقوط الحلقة 27| شقيق صبا مبارك يرجمها رميا بالحجارة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من المفاجأت كان أبرزها الحكم على الطبيبة جوانا، صبا مبارك، بالاعدام رميا بالحجارة.

اقرأ أيضًا.. ليلة السقوط الحلقة 26| صبا مبارك تعود لطارق لطفي لإنقاذ كندا حنا

وقرر الذباح، طارق لطفى، أن يجعل تنفيذ الحكم بيد شقيقها روفان وبالفعل يتم رجمها، ولكن تتدخل قوات الطيران العراقية وتهاجم الدواعش ويتم إنقاذها فى اللحظات الأخيرة بمساعدة الصحفى قيس، باسم ياخور، ولكن بعد تعرضها للعديد من الاصابات.



وعلى جانب آخر يرسل الجيش العراقى قوات إلى داخل الموصل لتحريرها وهذا ماسيظهر خلال الحلقات المقبلة، خاصة بعد أن عرفوا اماكن الانفاق السرية التى حفرها الدواعش.



يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة

اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.