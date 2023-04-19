شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث مشوقة فى الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة.. انهيار محمد رمضان بعد معرفة أن سيف ابنه.. دلال تعترف بخطف ابن جعفر وأنها لا تنجب.. سيد يفشل فى قتل وداد بمحل الكوافير.. جعفر يعثر على مكان بلال شامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام أحمد فهيم، سيد، بمحاولة قتل وداد "جوري بكر"، حيث أشهر المسدس في وجهها بعدما ذهب لها في محل الكوافير ووجدها مع أحد الشباب.

ورفع سيد "احمد فهيم" السلاح في وجه وداد، إلا أنها انهارت من البكاء، وضعف هو أمامها وعاد للمنزل، ليقابل "نعيم" عصام السقا والذي اقنعه بأن ينسى وداد.

وطلبت "دلال" من "عايدة" خلال الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة أن تسافر وتترك مصر حفاظا عليها من أى مكروه، وكذلك حفاظا على زوجها جعفر من أي مشكلات تحدث له.

واعترفت دلال لـ عايدة بمشاعر الكره تجاهها وأنه منذ أن تزوجت جعفر وهى لا تحبها، وقالت لها إن جعفر هو المتسبب في إجهاضها لتحل صدمة كبيرة على عايدة والتي كانت لا تزال لديها مشاعر.

وشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام سلوى عثمان خالة "سيف" بالاعتراف لجعفر "محمد رمضان" بأن بلال شامة، أعطى طفلا لشقيقتها لبنى ونس وأنه هو ابن جعفر العمدة ويدعى "سيف" أحمد داش.

وبكى جعفر العمدة، وقال إنه كان يشعر أن سيف هو ابنه، ليذهب إلى منزله ليخبره بأنه ابنه المخطوف من 19 سنة.