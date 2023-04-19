شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 27.. صدمة عبد الجبار بسبب خلو بيت دميانة من الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ27 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث حفر رجال عبد الجبار "جمال سليمان" ليلاً بيت دميانة "جومانا مراد"، وبعد ساعات من الحفر اكتشفوا عدم وجود أى آثار تحت أنقاض المنزل، وحاول عبد الجبار أن يجعلهم يحفرون حول المنزل ولكنهم رفضوا خوفاً أن يهدم الحفر على الناس، وفرح أهالي النجع بعد عودة عبد الجبار منكسرا، كما فرح عطية "أحمد فهيم" وحسن "كمال أبو رية" فى عبد الجبار.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.