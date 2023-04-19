شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 27.. جابر يعلم بخيانة كونة ومهرة تهدد صفاء بالإبلاغ عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جابر (أحمد العوضي) عمله في السلاح خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27، ولكنه يخسر شحنة السلاح، بعد خيانته كونة (هشام المليجي) وعمله مع زيدان، ثم ترى مهرة (ياسمين عبد العزيز) كونة برفقة زيدان، ويعلم جابر بخيانته له.

تبدأ مهرة في السؤال عن أدهم ويمنى بعد اختفائهما، ليخبرها زيدان (ماجد المصري) أن أدهم ترك العمل إنما يمنى قام بتطليقها ويكذب عليها بخصوصهما، ولكن صفاء (انتصار) تخبرها بوفاتهما وقتلهما من قبل زيدان، ولكن مهرة تهددها بالإبلاغ عنهم ويستمع زيدان لحديثهم.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.