شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 27.. زيدان يحبس مهرة وجابر ينتقم من كونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحبس زيدان (ماجد المصري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 27، مهرة (ياسمين عبد العزيز) بعد معرفتها بما جرى إلى أدهم ويمنى وقيامه بقتلهما، فضلا عن معرفتها بخطته تجاه جابر (أحمد العوضي)، وسط صراخها وبكائها، وبعد أن حاولت شقيقتها معرفة مكانها أخبرها زيدان أنها سافرت من أجل جلب مستلزمات للمصنع، ولكن "لولي" لم تصدقه.

يقوم جابر بمواجهة كونة بعد خيانته له، وعند محاولته قتله يخبره أنه خسارة به السلاح، ويقوم بتسليط عدد من الكلاب الضالة عليه.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.