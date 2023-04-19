شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27: الحكم بالإعدام على قاتل سلمى وسط فرحة أهل شبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 27 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث ، حيث بدءت جلسة الحكم الأخيرة علي سامر ضرغام قاتل سلمي ، وقبل البدء وصل سليمان أخوها إلي المحكمة ولم يهاجر مع الذين هاجروا بطريقة غير مشروعة ، وحكم القاضي بتحويل أوراق القاتل إلي المفتي ، وهلل جميع الحضور بمجرد النطق بالحكم ، بينما أنهار ضرغام " أحمد بدير " وصرح سامر مستنجدا بأبوه وأخوته.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.