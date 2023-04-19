شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 27.. عبد الجبار يقرر زيادة سعر المحصول 3 أضعاف على أهل النجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث قرر عبد الجبار "جمال سليمان" الانتقام من أهل النجع بعد أن فتحوا محلا للمحاصيل وأصبحوا يبيعونه بسعر التكلفة، فقام بهدم المحل، كما قرر أن يبيع المحصول لهم بثلاثة أضعاف ثمنه، مما أغضب أهل النجع، وحاولت نادرة "نيللي كريم" مساعدتهم بالنقود ولكن رفض عبيدة، وقال لها إنهم لا يحتاجون النقود على قدر احتياجهم للأمان.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.