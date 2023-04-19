جوري بكر: الواقع أصعب من الدراما وشخصية وداد موجوده فى البيوت وأرحم من دلال

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جوري بكر والتي تلعب شخصية وداد، بمسلسل جعفر العمدة، في لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، إن الواقع أصعب من الدراما وأن شخصية وداد موجوده بنسب في البيوت وعلي الأقل أرحم من دلال.

وأشارت جوري بكر إلى أن شخصية وداد ارهقتها نفسيا جدا، رغم انها واضحة وصريحة، وأكملت جوري بكر حديثها بأن المخرج محمد سامي هو من اكتشفها في مسلسل البرنس، وأنه البركة في نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد ، وحرصت على أن تكون علي قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأوضحت انها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زي وداد وتتكلم بطريقة وداد حتي في لوكيشن التصوير، والكثير شعروا انني تغيرت بسبب الشخصية وحاولت أن اعود لشخصيتي الحقيقية.

وأوضحت وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت في أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة، مشيرة إلى أنها كانت ترتدي العباية وتنزل إلي السيدة زينب لتري الستات البسيطة بيتعاملوا ازاي وبيتكلموا ازاي واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.