شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تكتب: الليث حجو.. مخرج أعاد الوهج للدراما التاريخية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصعب أن يمر موسم دراما رمضان 2023 دون أن نتوقف عند التجربة المهمة والملهمة " رسالة الإمام" تلك التجربة التى أكدت أننا نقف أمام مخرج صاحب موهبة كبيرة، وبصمة خاصة، صاحب عين واعية ووجهة نظر فيما يقدم، فهو يدرك جيدا أهمية الشخصية التى يقدمها، ومدى تأثيرها فى الحياة حتى الآن .. ليس ذلك فقط بل أنه يدرك جيدا طبيعة الظرف المربك الذى كانت تعيشه الفسطاط فى ذلك التوقيت، كل تلك المعانى والرسائل قدمها الليث حجو بنعومة وسلاسة من خلال تجربته الأولى فى الدراما المصرية، وقدم صورة تعكس شكل الفسطاط تاريخيا، والتى ستعد واحدة من التجارب الملهمة وستمثل مرجعية بصرية للكثيرين.

الليث حجو، مخرج متمكن من أدواته الفنية، ملم بعناصر العمل الفنى، يدرك كيف تكون موسيقاه، وصورته، والذى يريده من الفنانين المشاركين معه فى المسلسل.

وأمام هذه الموهبة المميزة التى لفتت الأنظار كان من الطبيعى أن تقوم شركة ميديا هب " سعدى ومحمد جوهر" مع الشركة المتحدة بتوفير كافة الإمكانيات ليخرج رسالة الإمام فى أحسن صورة ممكنة، وهذا بتأكيد المخرج نفسه الذى قال" إن شركة الإنتاج وفرت له كل ما طلب من إمكانيات تساعد على خروج العمل فى أحسن صورة ممكنة، وكذلك كل الفنانين الذين قدموا أفضل ما عندهم من آداء."

تجربة الليث حجو فى موسم دراما رمضان 2023 واحدة من أهم التجارب الإخراجية، حيث استطاع الليث حجو أن يعيد الوهج للدراما التاريخية الدينية والتى كانت الشركات والقنوات تعزف عن إنتاجها، إلا أن حجو أعاد تلك النوعية للصدارة بإتقانه لكل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، واضعا وجهة نظره وبصمته المميزة فى كل كادر ومشهد من المسلسل .

أخذنا الليث حجو بمسلسل رسالة الإمام لحالة من المتعة الفنية الخالصة أو بتعبير أدق إلى متعة الفرجة لتميز الكثير من عناصره الفنية على مستوى الصورة البصرية شديدة الثراء .

المسلسل يحمل الكثير والكثير من الجماليات التى تؤكد أننا نستطيع تقديم الأعمال التاريخية والدينية وتنفيذها بمستوى عال من الجودة.

بالطبع لا يخلو العمل من الآداء المتقن لعدد كبير من نجوم العمل المشاركين فى المسلسل والآداء اللافت، بداية من خالد النبوى "الإمام الشافعى"، مرورا بـ محمد علاء "صهيب “ وحمزة العيلى " السرى ابن الحكم " وخالد أنور" يوسف ابن يحيى، وخالد القيش، وأحمد الرافعى "فتيان"، ونضال الشافعى " الجروى “،وفرح بسيسو "السيدة نفيسة “ووليد فواز والنجمان جمال عبد الناصر وسامح السيد وغيرهم من نجوم العمل المهمين.