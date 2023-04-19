شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يحتفل بالعثور على ابن جعفر: أخيرا لقينا الواد كنا هنكمل للسنة الجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الفنان عصام السقا عن فرحته بالعثور على سيف ابن جعفر العمدة فى مسلسل جعفر العمدة، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "أخيرا لقينا الواد كنا هنكمل للسنة الجاية"، ويجسد عصام في المسلسل شخصية نعيم والذي كانت السوشيال ميديا تشك فيه بأنه وراء خطف نجل جعفر لكن الأحداث أظهرت براءته.



حساب عصام السقا

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان، حيث بدأت الحلقة بوصول جعفر "محمد رمضان" إلى بلال شامة بعد نجاح مراقبته لرجال شوقى فتح الله وتقابل "جعفر" مع "بلال شامة" إلا أنه يرفض البوح بسر من يكون ابنه وعلاقة عائلة فتح الله وزوجته دلال بخطف ابنه.

الحلقة شهدت أحداثا مثيرة مثل قيام دلال "إيمان العاصى" بالذهاب إلى شقيقها شوقى وطلب الحماية من جعفر، "دلال" اعترفت لشقيقها أنها عقيمة وأنها أرادت ألا يستطيع "جعفر" الإنجاب حتى لا يتركها وأنها استأجرت بلال شامة لخطف ابن ثريا، واختلقت حكاية حملها وتسبب نساء بإجهاضها حتى لا يشك فيها أحد.

فيما حاول أحمد فهيم "سيد" قتل وداد "جورى بكر" وأشهر المسدس فى وجهها بعدما ذهب لها فى محلها ووجدها مع أحد الشباب، "وداد" انهارت أمام سيد الذى عاد لمنزله ليقابل "نعيم" عصام السقا والذى أقنعه بأن ينساها.

الحدث الأبرز فى الحلقة هو اعتراف سلوى عثمان خالة "سيف" لـ"جعفر" بأن بلال شامة أعطى طفلا لشقيقتها لبنى ونس، وأن سيف "أحمد داش" هو نجله.

وبكى جعفر وقال إنه كان يشعر أن سيف هو ابنه، فيحاول الاتصال به ولم يرد، فيذهب إلى منزله ليخبره بأنه ابنه المخطوف منذ 19 عاما.