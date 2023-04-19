شكرا لقرائتكم خبر عن دراما ورومانسية في أول فيديو ترويجى للموسم الثالث من The Great والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة Hulu أول فيديو ترويجى للموسم الثالث من مسلسل The Great ، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين و33 ثانية، واحتوى على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للحلقات الجديدة.

على أن يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل The Great على شبكةHulu، من يوم 12 مايو المقبل، على أن يتكون من 10 حلقات تطرح بالتتابع على الشبكة، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale، لم تكشف الشبكة المنتجة عن ما سيدور عنه الموسم الجديد من The Great.

على أن يتبع الموسم الثالث من The Great، أحداث الموسم الثانى الذى دار بعد أن استطاعت كاثرين السيطرة على العرش الروسي، ولكن إذا اعتقدت أن انقلابها ضد زوجها، كان صعبا، فذلك لا يقارن بـ تحرير بلد لا يريد أن يكون محرر، ولكنها ستقاتل بطريقتها، وفريقها، وحتى والدتها (التي لعبت دورها النجمة جيليان أندرسون)

وفي النهاية، ستتعلم كاثرين أنه لتغيير بلد ما، يجب أن تدعه يغيرك، وأن هناك خيطًا رفيعًا بين المثالية والوهم، وأن تصبح "عظيمة" ستطلب منها أكثر مما يمكن أن تتخيله.

مسلسل The Great يدور حول اضطرار أميرة، تعيش فى ريف النمسا، خلال القرن السابع عشر، إلى الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.

مسلسل The Great من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.

كما حصل الموسم الأول من مسلسل The Great، الذى عرض على شبكة Hulu فى 15 مايو الماضى 2020، على تقييم وصل إلى 80% على موقع Rotten Tomatoes، من قبل 46 ناقد فنى من حول العالم.

وتكون الموسم الأول من 10 حلقات طرحت متتالية على شبكة البث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale.