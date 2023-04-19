شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج: نادم على أكل الصراصير الحية في فيلم Vampire’s Kiss والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل نيكولاس كيج الحائز على جائزة الأوسكار إنه نادم على تناول الصراصير الحية أمام الكاميرا في فيلم الكوميديا Vampire’s Kiss الذى رشح في عام 1998، وأكد لأحد المواقع قائلا:"لن افعل ذلك مرة أخرى أبدًا".



نيكولاس كيج

في المشهد يلتقط لوف "كيج" صرصورًا يتنقل في شقته ثم يأكله بالكامل لتناول الإفطار، وقال كيج: "لقد رأيت ذلك قرارًا تجاريًا لأنه عندما يرى الناس الصرصور يدخل في فمي، فإنهم يتفاعلون حقًا".

وكان قد نفي كيج، مؤخراً، الشائعات التي انتشرت بشكل كبير والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حول تجسيده لشخصية رئيسية في مسلسل Tiger King، والمقرر له أن يتم تصوير أولى مشاهده بداية من العام المقبل بعد تأجيل جديد.

ووفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، كشف عن عدم مشاركته في مسلسل Tiger King، حيث إنه يستمتع حاليا بالنجاح الذى حققه في Pig.

وقال كيج للصحيفة: "قرأت نصين ممتازين، اعتقدت أنهما جيدين، لكني أعتقد أن أمازون شعرت في النهاية أن الأعمال الجديدة أصبحت مختلفة عن الماضي لأنها استغرقت وقتًا طويلاً حتى تتجدد، لقد شعروا في وقت ما أنه كان برقًا في زجاجة".