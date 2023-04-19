شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أول حلقتين.. اعرف قصة الموسم الرابع من مسلسل Barry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "nme"، عما سيدور حوله الموسم الرابع من مسلسل Barry، بعد طرح أول حلقتين من العمل يوم 16 أبريل الجارى على HBO، حيث سيدور حول باري بعد اعتقاله في السجن، حيث تطارده كلمات معلمه السابق بالوكالة جين كوزينو (هنري وينكلر) ويحاول كسب غفرانه.

منذ بدء طرح مسلسل Barry في خلال عام 2018، تم ترشيح العمل لـ 44 جائزة Emmys، كما حاز بيل هادر على جائزة أفضل ممثل مرتين عن أدائه في دور البطولة في العمل خلال عامي 2018 و 2019.

على أن يتكون الموسم الجديد من مسلسل Barry من 8 حلقات تطرح بالتتابع على شبكة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وكانت قد أعلنت شبكة HBO عن بدء العمل على الموسم الرابع الجديد من سلسلة Barry، وذلك بالتزامن مع انتهاء عرض حلقات الموسم الثالث من العمل في 12 يونيو من العام الماضى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وتدور أحداث المسلسل حول جندى بحرية سابق يتحول إلى قاتل مأجور يتلقى مهمة جديدة من جهاز استخبارات لقتل شخص ما، وفى رحلته يلتقى مجموعة من عاشقى التمثيل المسرحى، وسرعان ما يتحول طريقه من القتل إلى التمثيل عقب اكتشاف ولعه بالمسرح.

وتضم قائمة الممثلين بيل هادر، وستيفن روت، وساره جولدبرج، وجلين فليشلير، وأنتوني كاريجان، وهنري وينكلر، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".