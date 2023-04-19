شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى: أحمد فهيم ممثل عظيم وله مستقبل كبير وهيعمل بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج محمد سامى بالفنان أحمد فهيم الذى جسد دور سيد شقيق الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة وقال فى مداخلة ببرنامج " رمضان كريم " الذى يقدمه الكابتن خالد الغندور ودينا سليم على رديو أون سبورت إف إم : أنا مقتنع بأحمد فهيم منذ بداياته حيث شارك معى في بدور صغير في مسلسل آدم بطولة تامر حسنى ثم دور آخر في مسلسل الأسطورة ثم أسندت اليه دور كبير في مسلسل " ولد الغلابة " لأنى مقتنع به وفى مسلسل البرنس أسندت إليه دور بطولة وفى جعفر العمدة اسندت إليه دور سيد وأرى انه نقلة فنية له ونحن محظوظين به في هذا العمل وأن له مستقبل عظيم وفى وقت من الأوقات سيقدم أعمال من بطولته



محمد سامى واحمد فهيم

ولقد شكك المخرج محمد سامى جمهور مسلسل جعفر العمدة فى نعيم والذي يلعب دوره عصام السقا، حيث ألمح لخيانته، معلقا: "يا خوفي من فرحتك دي ونظرة الحنين والحب"، وهو ما جعل الجمهور يفكر في أن الحلقات الجديدة من المسلسل قد تحمل مفاجآت.

وجاء تعليق المخرج محمد سامي على حساب عصام السقا على فيس بوك، على بوست للفنان عصام السقا عبّر من خلاله عن فرحته بالعثور على سيف ابن جعفر العمدة، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "أخيرا لقينا الواد كنا هنكمل للسنة الجاية".