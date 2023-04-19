شكرا لقرائتكم خبر عن فنان أردنى: مصر تمتلك مقومات نجاح الفنون.. وفخور بالغناء على مسرح الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الأردني رامي الخالد، أن مصر تمتلك كافة مقومات نجاح الفنون بجميع أشكالها، مشددا على أن مصر أم الفن ولديها تاريخ مع الغناء ومصدر للأغنية العربية.

وقال الخالد، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في عمان على هامش حضوره حفل إفطار نقابة الفنانيين الأردنيين بالعاصمة الأردنية ، إنه يتابع الأغنية المصرية ويشاهد نجاحها وجملها وانتشارها في العالم العربي، مشيرا إلى أنه تعامل مع فنانين مصريين ومن بينهم الموزع الكبير صلاح الشرنوبي.

وأضاف أنه ذهب إلى مصر كان لديه 13 عاما ووقف على مسرح الأوبرا المصرية، موضحا أنه قدم أغاني لسيدة الغناء العربي أم كلثوم على خشبة مسرح الأوبرا، معبرا عن فخره للقيام بذلك رغم صغر سنه وقتها.

وأعرب الفنان رامي الخالد عن أمله في تعاون وتنسيق قريب مع الفنانين المصريين من أجل تحقيق دور أكبر للأغنية العربية وخصوصا وسط وجود كوكبة من الفنانين العرب سواء في مصر أو الأردن أو غيرها من البلدان العربية.

وأشار إلى أنه يعشق جميع الألوان والأنماط الغنائية، حيث يؤدي اللون الفلكلوري الشعبي الأردني والبيئة الأردنية التي استمد منها مكنونه الإبداعي الغنائي، وبخاصة أنها من صميم التراث الأصيل.

ولفت إلى أن لكل فنان رسالة يعمل على إيصالها إلى جمهوره سواء في بلده أو خارجها من أعماله الفنية، معربا عن فخره واعتزازه بتمثيل الأردن في المحافل الغنائية الدولية.

ونوه الخالد إلى أن الفن لغة عالمية ويمكن أن يصل إلى جميع الشعوب وباللغات مختلفة، وخصوصا عندما تكون كلمات الأغنية مليئة بالمعاني وذات رسالة، مشيرا إلى أن الأغنية الأردنية وصلت حاليا إلى العالمية وهذا ما وجده من تفاعل الجمهور في مختلف البلدان معها ويتأثر بها وجدانيا.

وشارك الفنان رامي الخالد ، صاحب المسيرة الطويلة في عالم الغناء في مهرجانات وأمسيات فنية عدة محلية وعالمية، وحقق شهرة وانتشارا واسعا على مستوى الوطن العربي، فيما لديه مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية من بينها "أبشر سيدنا".