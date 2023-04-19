مسلسل "جت سليمة" الحلقة 12 تريند بعد الظهور الأول لـ كايلا ابنة دنيا سمير غانم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الحلقة 12 من مسلسل "جت سليمة" التريند بعد ظهور كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم معها فى الحلقة، كما كشفف"سليمة- دنيا سمير غانم"، مؤامرة السلطان "طمعان- خالد الصاوي"، ضد ملكة مملكة الورد.

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أحداث الحلقة 12 من مسلسل جت سليمة

كما نجحت "سليمة"، في إقناع " سلوى خطاب - سيدة الأنوف، وملكة مملكة الورد"، بوجود مؤامرة يدبرها ضدها السلطان "طمعان- خالد الصاوي".

وتقوم الملكة، بتقديم طعام به عقار الصراحة، وبعد تناوله، تحدث السلطان "طمعان_خالد الصاوي"، و وزيره "سامي مغاوري"، عن خطتهم ضدها، بحضور "سليمة"، و "موكوس"، وشقيق الملكة "بيومي فؤاد"، والحارسة "عتقية_ ايمان السيد".

هروب السلطان طمعان قبل القبض عليه



وبمساعدة العرافة "سلوى محمد علي"، نجح السلطان "طمعان_خالد الصاوي"، ووزيره، في الهروب، قبل القبض عليهم.



وتطالب الملكة سليمة بالفصل الثاني من الكتاب المسحور، والذي يحمل عنوان "سر الجمال"، وتطالبها بإكمال رحلة جمع باقي فصول الكتاب.



وعلم "السلطان طمعان_خالد الصاوي"، من العرافة، أن الغجري "موكوس_محمد سلام"، هو وريث العرش، الذي يبحث عنه.



وتشعر "سليمة"، بالغضب من "موكوس"، بعد حديثه، أنه حضر معها من أجل حقه في العرش،

وليس فقط لحمايتها ودعمها، وإعجابه بها.



وتذهب "سليمة"، بمفردها إلى سلطنة اخرى، تحت إمارة "محمد ثروت وخلال جولتها تقابل طفلة تقوم بالرسم، وهي ابنتها "كايلا رامي رضوان" التي تظهر باسمها، في أول ظهور لها مع والدتها.

موكوس ينقذ سليمة بعد تعدي لصوص عليها



ويحاول لصوص التعدي على "سليمة"، قبل أن تفاجأ بتدخل "موكوس"، وانقاذها، قبل أن يصارحها بحبه لها.



تؤكد "سليمة"، في حديثها مع "الملكة"، وجود 40 لصا، داخل الزلع، التي أحضرها السلطان



يذكر أن مسلسل "جت سليمة"، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

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