من غير البتاع – شمس الكويتية هتوريك الرقص البلدي بالهوت شورت ومتابع: اجدع من سما المصري و صافيناز .. اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - شاركت النجمة شمس الكويتية جمهورها ومتابعيها بأحدث صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وأطلت شمس في الصور على جمهورها من أحد المواني الشهيرة، حيث كانت يحيطها السفن والبواخر من كل الأنحاء، وعلقت عليها، قائلة: «لا تعتزل ما يؤذيك، اقهرهم إلى أن تصبح أنت ما يؤذيهم».

وظهرت شمس في الصور وهي ترتدي طقم كامل عبارة عن هوت شورت وقميص منرقشين باللون الزيتي، وكوتش رياضي أبيض، كما استعانت بنظارة مميزة ساهمت في إبراز جمال وجهها.

وتحرص النجمة شمس الكويتية دائمأً على نشر صورا لأحداث يومها عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأسابيع الماضية احتفلت شمس الكويتية بوصول الفلتر الخاص بها على سناب شات إلى مليار مشاهدة، ونشرت مقطع فيديو عرضها للانتقادات ليس فقط بسبب احتفالها بطريقة جنونية وإنما بسبب إطلالتها الجريئة وظهرت شمس الكويتية في مقطع الفيديو وهي تركض في الطريق وتسجل بث مباشر لمتابعيها معبرة عن سعادتها البالغة بوصول فلتر سناب شات لمليار مشاهدة