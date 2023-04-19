محمد سامي يكشف سبب عدم مشاركة زوجته مي عمر في مسلسل “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:43 مساءً - كشف المخرج محمد سامي عن سبب عدم مشاركة زوجته الفنانة مي عمر في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم بإخراجه، خاصة وأنا كانت بطلة معظم أعماله، مشيرا إلى أنه لم يراها في أي دور من أدوار العمل .

قال محمد سامي في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “لما اجي اكتب فيلم رومانسي أو اكتب حاجة دائما وابدا بشوف مي هي البطلة، وأنا بكتب بغمض عيني وبتخيل بيها .. بس بردو مكنش عمرنا هنشتغل السنة دي مع بعض” .

أضاف: “واخدين بريك، والحاجة التانية مكنش في جعفر العمدة وأنا بكتب شايف مي في أي دور من الأربعة .. مش عندي دور يمشيها خطوة لقدام، عندي أدوار هي عملت زيها قبل كده” .

وعن رأيه في مسلسل “علاقة مشروعة” التي قدمته مع الفنان ياسر جلال في شهر رمضان الجاري، علق محمد سامي: “شفته كله، مسلسل حلو جدا وعندهم كيميا حلوة في التمثيل، معمول بشكل حلو أوي وكويس جدا” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .