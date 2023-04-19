علا غانم تخلع زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:43 مساءً - قضت محكمة الأسرة بقصر النيل يوم أمس الثلاثاء بقبول دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب .

وأقيمت هذه الدعوى لوجود خلافات زوجية بينهما وتم قبولها بسبب هذه الخلافات ووقوع الضرر واستحالة الاستمرار في العيش معاً، وتم الطلاق خلعا .

وعلى الجانب الآخر صرح محسن حسن محامي رجال عبد العزيز لبيب بأنه بعد قبول دعوي الخلع، سيتم رفع دعوي مدنية لاسترداد قيمة الشبكة ومقدم الصداق والمهر .

وأكد المحامي محسن حسن على أن قيمة مقدم الصداق تبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الشبكة التي تبلغ قيمتها 193 ألف دولار .

وكانت قد كشفت الفنانة علا غانم في وقت سابق عن سبب طلبها الخلع من زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وقيامها برفع دعوى قضائية بذلك .

فأشارت علا غانم في تصريحات لموقع “بوابة أخبار اليوم” إلى أن السبب الرئيسي من طلبها الخلع ورغبتها في الانفصال عن زوجها هو الخيانة وعدم تحملها لهذا الأمر .

ولفتت إلى أنها كانت قد طلبت الطلاق من زوجها عبد العزيز لبيب منذ سنوات وكتبت عقدًا بينها وبينه، وقامت بإعطائه مبالغ مالية كبيرة للطلاق، إلا أنه أخلف العقد ورفض الطلاق مما اضطرها إلى رفع قضية الخلع لوقوع الضرر عليها .

وأثارت الفنانة علا غانم حالة من الجدل منذ فترة بعد توجيهها يوم الإثنين الماضي نداء استغاثة من أجل حمايتها مما تتعرض له من عنف وقيام زوجها بطردها من منزلها والاعتداء عليها وسرقة بعض ممتلكاتها .