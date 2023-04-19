شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 28.. هجرس فى فيلم أكشن وإلغاء مهرجان المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 7، بتصوير أحمد مكى ومحمد سلام فيلم أكشن من إخراج أحمد الجندى، وبعد التصوير يتحدث سلام مع مكى أنه مضى عقد فيلم جديد ولا يريد المشاركة فيه ويتم تهديده بدفع المقدم الذى حصل عليه إذا لم يشارك فيه.

وأثناء حديثهما تأتى رسالة على موبايل أحمد مكى بإلغاء مهرجان المزاريطة ليتذكر محمد سلام هجرس فى المزاريطة و يسافر له.

وعندما دخل إلى الدوار وجد الكبيرة فحت "سما إبراهيم"متواجده وطلبت منه أن يجمع مربوحة "رحمة أحمد" و جونى للحديث معهم فى موضوع مهم، وفتحت معهم الموضوع و أبلغتهم أنها تريد الزواج ليغضب الكبير ويرفض زواجها.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة.