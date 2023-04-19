شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 28.. يسرا تتحدث عن عريسها سمير المسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 28 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث اجتمعت الدكتورة سميحة - يسرا مع عائلتها وبصحبة أكرم وفوقية، لتتحدث عن طلب سمير المسيطر الزواج منها، ولكنها رفضته ولكن حاول أكرم وفوقية أن يقنعاها بالزواج من محمد محمود.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.