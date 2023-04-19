شكرا لقرائتكم خبر عن جابر القرموطى: لم أقدم مواقف مضحكة من أجل التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى جابر القرموطى، :"لم أقدم مواقف مضحكة من أجل التريند ولا أعرف شيء عن التريند وليس لدى علاقة بالتريند والسوشيال ميديا".

وأضاف جابر القرموطى، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة: "رصدنا الواقع بطريقة مختلفة وليست مضحكة من أجل أن أصل للمواطن البسيط".

وتابع جابر القرموطى: "رفضت المشاركة في برامج المقالب عن اقتناع وفى عز الاحتياج رفض المشاركة في برامج المقالب".

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.