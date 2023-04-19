ليلى علوي وبيومي فؤاد يعيدان ثنائيتهما في فيلم "شوجر دادي"

تجتمع الممثلة المصرية ليلى علوي من جديد بمواطنها الممثل بيومي فؤاد، ليقدما معاً بطولة فيلم "شوجر دادي"، الذي من المتوقع أن يطرح للعرض بدور السينما المصرية ابتداءً من تاريخ 24 مايو المقبل، ويعرض بعدها بيوم في كل دور السينما العربية.

ويحكي الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي قصة رجل يمر بأزمة منتصف العمر، ويعيش مراهقةً متأخرة تذهب به لإقامة علاقة سرية مع إحدى الراقصات، ما يؤدي لتغير جذري بحياته، وانقلابها رأساً على عقب، ما يؤثر بشكل مباشر على علاقته بأسرته التي تتخللها مفارقات وأحداث كوميدية كبيرة.

وضمن ذات السياق، تخوض الراقصة جوهرة أول تجربة تمثيلية حقيقية لها في "شوجر دادي"، وتقدم خلاله دوراً مختلفاً تماماً عن دور الراقصة التقليدية الذي اعتاد الجمهور مشاهدته في السينما العربية، كما أن الفيلم يشهد عودة الفنان تامر هجرس إلى الشاشة الكبيرة بعد غيابٍ امتد لخمس سنوات.

ويوم أمس طرحت شركة نيوسنتشري المنتجة للفيلم، البوستر الدعائي الخاص به، الذي أظهر أبطاله بملابس صيفية ملونة، توحي بكم كبير من الكوميديا التي يحملها العمل بين ثناياه وعبر حكايته.

ويشارك في بطولة الفيلم كذلك كل من: حمد الميرغني، وتامر هجرس، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، ومحمد محمود والراقصة جوهرة، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

يذكر أن بطلي الفيلم سبق لهما أن خاضا معاً تجربة كوميدية ناجحة من خلال بطولتهما لفيلم "ماما حامل"، الذي عرض عام 2021، وحقق نجاحاً كبيراً في دور السينما، ما دفع شبكة نتفليكس العالمية لعرضه عبر منصتها، ومازال يحقق نجاحات كبيرة فيها.

ودارت قصة الفيلم حول حمل سيدة كبيرة في السن لديها أبناء شباب، وينتج عن حملها هذا إنجابها طفلين توأمين يقلبان حياة أسرتهما بشكل كامل.

وجمع "ماما حامل" في بطولته: ليلى علوي، وبيومي فؤاد وحمد الميرغني، إضافةً لمحمد سلام ونانسي صلاح وهدى الإتربي، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

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