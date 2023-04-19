منع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة"هيفاء وهبي" من العرض

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بياناً عاجلاً، أكد فيه نجاحه في استصدار قرار بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، لحين حذف صورة الفنان الفرنسي العالمي ناصري من جميع مشاهد الفيلم، ولم يصدر عن الشركة المنتجة أو صناع الفيلم أي رد علماً أن الدعاية لا زالت مستمرة تمهيداً لعرضه يوم الخميس 20 أبريل ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2023.

وقال المحامي ياسر قنطوش في بيانه: حصل بحمد الله مكتبنا صباح اليوم على حكم قضائي في الدعوى رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ من المحكمة الاقتصادية لصالح الفنان الفرنسي العالمي ناصري بوقف عرض الأداء الفني العلني في فيلم "رمسيس باريس" لحين حذف صورته من جميع مشاهد الفيلم، وغداً سيتم إرسال صورة رسمية من الحكم للرقابة على المصنفات لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم وكافة الجهات المعنية لتنفيذ القانون.

وتابع البيان: كما يؤكد مكتب المستشار ياسر قنطوش كل التقدير والاحترام للفنانة هيفاء وهبي والاعتزاز بثقتها في مكتبنا كمحامين لها؛ حيث إنها ليست طرفاً في هذه الأزمة، وأن النزاع مقصور بين الشركة المنتجة للفيلم والفنان الفرنسي بي بي ناصري.

وسبق أن أعلن الفنان الفرنسي بي بي ناصري عن تعرضه للخداع من قبل المخرج أحمد خالد موسى والمنتج ريمون رمسيس، بعد أن تم استغلال صورته في المشاهد التي تم تصويرها بفيلم “رمسيس باريس”، ولم يحصل على أجره نظير هذه المشاهد.

أشار “ناصري” في فيديو نشره على موقع يوتيوب أنه تواصل مع المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص به، كي يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخرج أحمد خالد موسى والمنتج ريمون رمسيس.

وكشف عن أنه فوجئ بظهوره ضمن الإعلان التشويقي لفيلم “رمسيس باريس” الذي شارك فيه ولم يحصل على مستحقاته شأنه شأن الشركة المنفذة للفيلم بفرنسا وفريق عملها الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، الأمر الذي اضطرهم لملاحقة الشركة المنتجة للفيلم بالعديد من البلاغات داخل فرنسا وأيضاً في مصر.

أشار إلى أنه رفض استكمال تصوير مشاهده لعدم الحصول على مستحقاته، ولكنه فوجئ بأنهم استعانوا بدوبلير يشبهه واستكملوا به هذه المشاهد، وقاموا باستخدام صورته في إعلان الفيلم المقرر عرضه قريباً، كما قاموا خلال فترة إقامتهم بفرنسا لتصوير المشاهد هناك باستغلال معدات وملابس وارتياد العديد من الأماكن والمطاعم دون سداد أي مقابل، ونظراً لأنه ممثل معروف بفرنسا ارتبطت صورته بهم، لذلك طالبهم بعدم استغلال صورته وعدم عرض الفيلم بصورته، وإذا كانت لديهم الرغبة في عرض الفيلم يمكنهم حذف مشاهده والإتيان بممثل آخر، فهو لا يرغب في أن تكون صورته مشوهة في فرنسا بسببهم.

تابع: “عندما جاء أحمد خالد موسى وريمون رمسيس للقائنا بفرنسا بشركة lucky light ومالكها صديقي فؤاد نسيم وطلبوا مني تخفيض أجري وافقت لأنني رأيتها تجربة مهمة أن أشارك في فيلم مع أشقائي العرب وخاصة أن والدي جزائري، وبذلت مجهوداً كبيراً وأعطيت الكثير من جانبي ولكن فوجئت بما فعلوا، كما علمت أيضاً أنه تم خداع شركة lucky light، لذا لن أتركهم، المسألة بالنسبة لي مسألة كرامة وليست مالاً فقط”.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة الفنانة هيفاء وهبي، محمود حافظ، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد ثروت، محمد سلام، سميرة مقرون، مصطفى البنا، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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