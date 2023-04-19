شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز وسيث روجن في فيلم جديد Good Fortune من إخراج عزيز أنصاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم الممثل العالمى كيانو ريفز والممثل سيث روجن بالمشاركة في فيلم كوميدي جديد، سيقوم بإخراجه الممثل والمخرج عزيز أنصاري، حيث أعلن من خلال موقع Hollywood Reporter، الفيلم الذي سيحمل اسم Good Fortune، من المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل مايو.



كيانو ريفز وسيث روجن وعزيز أنصاري

يتم كتابة وإخراج Good Fortune بواسطة عزيز أنصاري ، المشهور بمسلسل نيتفلكس Master of None، ولم يكشف أنصارى عما سيدور حول الفيلم الجديد، الذى سيشارك في بطولته، دون الكشف عن دوره بعد.

ستقوم شركة Lionsgate Films بتوزيع الفيلم الجديد Good Fortune، حيث قال رئيس الاستوديو جو دريك في تصريح لصحيفة The Hollywood Reporter: "لقد وجدنا بالفعل حظًا جيدًا مع هذا الفيلم، نحن نحب السيناريو ونؤمن بشدة بعزيز كـ ممثل ومخرج. وعندما تضيف في روجن و ريفز، هما موهبتان رائعتان من الطراز العالمي، تتقدمان جنبًا إلى جنب مع عزيز، فمن المحتمل أن يكون هذا فيلمًا خاصًا جدًا بالنسبة لنا، لقد تحركنا بسرعة للوصول إلى هذا المشروع بمجرد توفره".

قام ريفز مؤخرًا ببطولة فيلم John Wick: Chapter 4، المدعوم أيضًا من قبل شركةLionsgate Films، كما يقوم روجن بصوت دونكي كونج في فيلم Super Mario Bros. الذي يُعرض حاليًا في دور السينما في جميع أنحاء العالم.