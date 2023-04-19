شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28.. طلاق نرجس من جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت نرجس "منة فضالي" الطلاق من جعفر العمدة خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة، وقالت له "مينفعش أعيش مع واحد متجوز اكثر من واحدة، أنا بني آدمة عاوزة حقوقها زي أي واحدة، ومعزتك مش موجودة زي زمان، ليرد عليها جعفر انتي طالق".



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة ذهاب محمد رمضان إلى بلال شامة، ليعترف بلال شامة على دلال زوجة جعفر العمدة، حيث يخبر محمد رمضان أنه خطف ابنه بناء على طلب زوجته دلال "إيمان العاصي"، وعندما سأله جعفر هل هذا بسبب شوقي شقيق دلال قال له إن دلال هي التي أرادت خطف ابن ثريا.

وكان محمد رمضان ذهب مع سلوى عثمان إلى أحمد داش لتخبره أن جعفر والده الذي لا يعرفه منذ ولادته، وقال جعفر لسيف:" ابوك استحمل كتير وراجل جدع مش ندل، قلبه اتوجع عليك من زمان، واقسم بالله مارميتك، بدور عليك بقالي 19 سنة"، ليرد عليه سيف "هو انت ابويا يامعلم جعفر"، وأخذه في حضنه.

وشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام سلوى عثمان خالة "سيف" بالاعتراف لجعفر "محمد رمضان" بأن بلال شامة، أعطى طفلا لشقيقتها لبنى ونس وأنه هو ابن جعفر العمدة ويدعى "سيف" أحمد داش.

وبكى جعفر العمدة، وقال إنه كان يشعر أن سيف هو ابنه، ليذهب إلى منزله ليخبره بأنه ابنه المخطوف من 19 سنة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل.