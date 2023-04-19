شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 28.. تبديل الشخصيات بين محمد سلام وهجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر محمد سلام للمزاريطة لمقابلة هجرس خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، وطلب منه تبديل الشخصيات لأنه يريد أن يستريح من الأضواء والشهرة وتصوير الأفلام، ووافق هجرس على تبديل الأدوار بينهما وظلا يتحدثان عن أفعالهما حتى لا ينكشفان أمام المقربين منهما.

ووصل محمد سلام إلى منزل هجرس فى المزاريطة و تعرف على والدة هجرس و دخل إلى غرفته وظل يبحث عن البطاقة الشخصية الخاصة به لكن وجدها محتاجه تجديد.

كما وصل هجرس فيلا محمد سلام واستقبلته أكثر من معجبة وسط انبهار هجرس بالمعجبات، و ظل يردد "قاعد فى عزبة ايه كل العز ده".

مسلسل الكبير أوى 7 ..يعرض حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة.