شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق بأغنيتين في الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم احمد سعد بأغنيتين خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة الأولى بعنوان "ياعمري"، عند مقابلة سيف ومعرفته بحقيقة والده، والثانية بعنوان "صاحب أصيل"، عندما ذهب إلى نعيم وقال له "لقيت ابني وانت ابني الثاني وصحبي وكل حاجة ليا وضهري وسندي".

وطلبت نرجس الطلاق من جعفر العمدة خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة، وقالت له "مينفعش أعيش مع واحد متجوز اكثر من واحدة، أنا بني آدمة عاوزة حقوقها زي أي واحدة، ومعزتك مش موجودة زي زمان"، ليرد عليها جعفر انتي طالق.

واعترف بلال شامة لجعفر خلال الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة إن دلال زوجة جعفر هي السبب في خطف ابنه، الأمر الذي صدم جعفر، ليرد عليه بلال انت قولت انك مش هتأذيني، وقال له جعفر بس تعمل اللي هقولك عليه.

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة ذهاب محمد رمضان وسلوى عثمان الي احمد داش لتخبره ان جعفر والده الذي لايعرفه منذ ولادته، وقال جعفر لسيف ابوك استحمل كتير ورجل جدع مش ندل، قلبه اتوجع عليك من زمان، واقسم بالله مارميتك، بدور عليك بقالي 19 سنة، ليرد عليه سيف هو انت ابويا يامعلم جعفر، وأخذه في حضنه.

وشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27، قيام سلوى عثمان خالة "سيف" بالاعتراف لجعفر "محمد رمضان" بأن بلال شامة، أعطى طفلا لشقيقتها لبنى ونس وأنه هو ابن جعفر العمدة ويدعى "سيف" أحمد داش.

وبكى جعفر العمدة، وقال إنه كان يشعر أن سيف هو ابنه، ليذهب إلى منزله ليخبره بأنه ابنه المخطوف من 19 سنة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل.