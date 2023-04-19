شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة الحلقة 28.. ريهام حجاج تنهار بعد اعتراف هشام بأنها حامل فى ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 28 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، باعتراف هشام لجميلة بأنها حامل في ابنه، ويخبرها أن هذه فرصتها الأخيرة للحمل ويجب أن تتطلق من زياد وتتزوجه، تنهار جميلة وتسقط ارضا.

تعاني نرمين من سحجات وردود وكسور أثر الضرب العنيف الذي تعرضت له بسبب انتقام شيري منها.

ويخبر هشام نرمين ان جميلة أدركت حقيقة حملها، وتخبره نرمين إمكانية تخلصها من الحمل ويؤكد لها انها لن تستطيع فعل ذلك.

يقرر هشام قتل زياد عن طريق نرمين ويطلب منها ان تتهم شريف في قتله ويبدوا على نرمين الذهول من كلام هشام ولكنها لا تمانع.

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.