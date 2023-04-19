شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 28.. شهيرة تعترف بعد القبض عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 28 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يثور شريف فور علمه من شهيرة انها اخبرت أبنائها لسرها وتخبره ان جميلة قامت بتوزيع الميراث عليهم، يتغير شريف 180 درجة فور علمه بميراث أية وتخبره شهيرة ان أية قررت الإبلاغ عنها بسبب قتلها لوالدها وينصحها شريف بالهرب لتجنب السجن ولكنهم يجدون الشرطة امامهم.

يخبر أكرم مي حقيقة نسبه ولكنها تظن انه يكذب ليتهرب منها، تطلب منه مي الانصراف وتخبره انه أضاع لها وقتها، ويطردها أكرم من المنزل وينهي علاقتهلم.

تفيق جميلة في المستشفى ويحضر زياد للاطمئنان عليها ويخبرها اتهام والدتها في جريمة قتل، تخبر جميلة زياد بحقيقة تصرف هشام، يثور زياد ويذهب لعيادة هشام ولا يجده، اثناء تواجده في الجراج يجد هشام وينهال عليه بالضرب مستخدماً آلة حادة ولكن هشام يستطيع الهرب منه.

تزور شيري جميلة في المستشفى وتطردها، يبكي زياد وحيداً داخل سيارته، ويذهب لجميلة ويطلب منها التخلص من الجنين ويخبرها انه يريد قتله، يخبر أمير شيري بما حدث في نسب أكرم وأية وتشمت شيري وتتمنى لو كانت جميلة هي ابنة البواب.

يجري زياد اتصالات مكثفة من اجل اجهاض الجنين ولكن الامر صعب نظراً لتقدم شهور الحمل، يحاول زياد إيجاد حل للمشكلة.

تجلس شهيرة امام المحقق ومعها شريف وتحاول اثبات انها شهيرة وليست صباح ويقرر المحقق ضبطها لحين انتهاء التحقيق معها والارسال في طلب أبنائها لتقصي الامر ويبدوا على المحقق ان لديه دلائل تدين شهيرة، تقرر شهيرة الاعتراف.

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.