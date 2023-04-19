سخرية واسعة وحملة انتقادات على دنيا بطمة بسبب “حذاء غريب”.. لن تصدق كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:50 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بحذاء غريب الأمر الذي عرّضها للسخرية بين المتابعين.

وظهرت دنيا بطمة في إحدى اللقطات التي أبرزت تصميم الحذاء الغريب الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مجموعة من الصور كانت قد نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق (إنستجرام)، وظهرت فيها أيضًا بحذاء غريب.

حذاء دنيا بطمة الغريب

وعادة ما تثير دنيا بطمة الجدل بأغلب إطلالاتها إما بسبب تبدل ملامحها السريع الذي يحدث على فترات متقاربة أو بسبب اختيارها لقطع أزياء خارجة عن المألوف خاصة فيما يتعلق بالأحذية، وخلال الساعات الماضية استعرضت دنيا بطمة إطلالتها بحذاء وصفه متابعون بالغريب.

دنيا بطمة تصدم الجمهور بحذائها الغريب

واعتمدت دنيا بطمة في إطلالتها على عباءة بألوان صيفية تعتمد على تصميم الكتف السمتدلي، واختارت لها بوت، يعتمد على النقشات المفرغة طويل للغاية اعتبر متابعون أنه لا يتناسب مع تصميم العباءة الذي اعتمدت عليه.

فيديو جديد لـ دنيا بطمة يُعرّضها للانتقادات

من ناحية أخرى، لا تزال النجمة دنيا بطمة تتعرض للانتقادات بسبب التغير الكبير الذي أجرته في ملامح وجهها، حيث ظهرت أخيرًا بذقن مسننة بطريقة غريبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للنجمة المغربية ظهرت فيه خلال بث مباشر لها وهي تتحدث إلى متابعيها وبدت بشكل غريب بدقن مثلث الشكل وحاد، فبدت بملامح مختلفة تماماً وبوجه غير متناسق، وهو ما دفع العديد من متابعيها إلى التساؤل ما إذا كان شكلها نتيجة التجميل أم فيلتر.

ويبدو أن دنيا تحرص دائماً على إثارة الجدل بشكلها الذي تواصل تغييره عن طريق الخضوع لعمليات التجميل المتكررة بهدف الظهور بأفضل شكل ترضى فيه، وهو ما يعرضها للكثير من الإنتقادات من متابعيها الذين يتهمونها بعدم الثقة بنفسها وبشكلها.

وجه مثلث

وقبل أسابيع فقط، لاحظ المتابعين أنّ وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وأطلّت دنيا بطمة عبر فيديو نشرته على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وتتراقص على انغام اغنية “حبك ومانجا وتفاح”.

غير ان ما لفت النظر في الفيديو التغير الجديد في ملامح وجه دنيا بطمة خاصة من ناحية ذقنها والذي بدا بشكل أشبه بالمثلث.

طليقها يسخر من ملامحها الجديدة

وبعد ظهورها بشكل مختلف بسبب تجميل جديد في وجهها والانتقادات التي طاولتها لأنها غيّرت ملامحها بالكامل، استغلّ المنتج البحريني محمد الترك الأمر وسخر بطريقة غير مباشرة من ملامح طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة “الغريبة” ولكن بدون ذكر اسمها.

وحرص الترك على استغلال الأمر بطريقة سيئة، رآها الكثير من متابعيه على تطبيق “سناب شات” أنها مهينة لأم ابنتيه، خاصة أنه شبّه ملامح طليقته الجديدة بالكوع .

ونشر الترك عبر حسابه في “إنستجرام” صورة لكوع يد ورسم عليها بالقلم عينين وأنفاً وفكّاً مسنّناً، ليبدو أن الكوع يشبه ذقن بطمة، في محاولة منه للسخرية من الشكل الذي أصبحت عليه.

وعلّق محمد الترك على الصورة بعنوان: “كوع بيتميلح”، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “يخرب بيت المصمم، لبيه السعودية وأهل الرياض بلضبط خلاص تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معي للأهمية”، وأضاف وجوهاً ضاحكة وساخرة.

وجاء هذا التعليق الجارح بعد الضجة التي أحدثتها دنيا بطمة من خلال مجموعة صور ظهرت فيها بشكل مختلف تمامًا بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة للحصول على ذقن مدبّب للغاية لم يتناسب مع قسمات وجهها، فتغيرت ملامحها بالكامل، وهو ما عرّضها للانتقادات الساخرة.

وحرصت دنيا بطمة على إظهار وجهها بمكياج قوي يُبرز التغيّر الكبير الذي حدث لملامحها بعد عملية التجميل، ونالت الصور إعجاب محبيها الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على التعديلات التي خضعت لها ووصفها بالجميلة، ومَن انتقد مبالغتها في التجميل والتي جعلتها امرأة أخرى بملامح مختلفة تماماً.

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