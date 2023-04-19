شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: مسلسل عملة نادرة يحاول تغيير بعض العادات والتقاليد السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة جومانا مراد، إن مسلسل عملة نادرة به قضايا مهمة تخص المرأة، ويحاول تغيير بعض العادات والتقاليد السيئة، ودور الفنان إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا.

وأضافت الفنانة جومانا مراد، خلال حوارها مع القاهرة الإخبارية :"تحمست للمشاركة في مسلسل عملة نادرة بسبب وجود المخرج محمد جمال العدل صاحب الرؤية الفنية والوعي، وأيضًا لوجود شركة إنتاج قادرة على توفير كل الإمكانيات، وأخيرًا وجود ممثلين محترفين، مثل نيللي كريم وجمال سليمان وغيرهم".

وحول تقديمها لدور امرأة صعيدية قالت جومانا مراد :"تقديمي من قبل لمثل هذا اللون الدرامي جعل الأمر سهلًا إلى حد ما، وتدربت على اللهجة الصعيدية بشكل قوي مع أحد المتخصصين، ولكن في النهاية شخصية "دميانة" ليست سهلة واحتاجت إلى مجهود عظيم حتى تخرج بالشكل المناسب، فهي ثرية وبها تفاصيل كثيرة ومختلفة عليّ ولم أقدمها من قبل".