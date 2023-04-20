شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. جابر يذهب إلى فيلا مهرة للسؤال عنها والان مع تفاصيل الخبر
يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى فيلا مهرة ويوهم الحارس أنه أحد عمال المصنع، ويسأله عنها، ولكنه يخبرها أنها مسافرة، ثم تذهب شيرين إلى زيدان لتسأله عن مهرة، ليرد عليها أنها في إجازة لتريح أعصابها حتى تعود إلى عملها، وتحاول صفاء (انتصار) استمالة يسرى للوقوف معها ضد زيدان خلال الفترة المقبلة.
مواعيد عرض مسلسل ضرب ناريعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.
كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.
أبطال مسلسل ضرب نار
مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.