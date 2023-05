شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى فى دروته الـ76.. بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن البوستر الرسمي لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ76، الصورة لجاك جاروفالو في موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وبطولة كاثرين دينوف وميشيل بيكولي وروجر فان هول.



مهرجان كان السينمائى

وذلك بعد أن تم الإعلان عن تشكيلة الأفلام التي ستشارك فى مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، ومن بعض الأفلام المقرر عرضها لأول مرة في المهرجان هي فيلم "Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي والفيلم المرتقب بشدة "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، ومن المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو المقبل.

كما يلعب جوني ديب يلعب دور البطولة في فيلم "Jeanne du Barry" الذي سيفتتح المهرجان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "CNN".

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى أيضًا "Asteroid City" لـ Wes Anderson ، و Todd Haynes "May / December"، وJonathan Glazer "The Zone of Interest"، وHirokazu Kore-eda "Monster"، و"La Chimera" لأليس رورواشر.

فيلم Steve McQueen المسمى “Occupied City” من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة، كما يعرض فيلم "Strange Way of Life" لبيدرو المودوفار، من بطولة بيدرو باسكال وإيثان هوك.

كما ستعرض سلسلة The Idol لـ Sam Levinson التي عرضت على شبكة HBO ستعرض لأول مرة، على الرغم من أنها ليست في المنافسة على السعفة الذهبية. وفي العام الماضي، حصل فيلم "Triangle of Sadness" على الجائزة الأولى.