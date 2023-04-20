شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "ساعة إجابة" يحتفلون بعرضه قبل طرحه فى عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام صناع فيلم "ساعة إجابة" عرضًا خاصًا للعمل الكوميدى الذى ينافس فى موسم عيد الفطر، منذ قليل، بحضور صناعه، حيث حضر كل من الطفل سليم مصطفى، شريف سلامة، نجلاء بدر، فيدرا، المخرج مصطفى أبو سيف، كما حضر كل من الفنانة إلهام وجدي، ندى أكرم.

ويحضر العرض الخاص للفيلم أغلب أبطاله وهم، الطفل سليم مصطفى، والنجوم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، مراد مكرم، فيدرا، والمغني الشعبي عمر كمال، والعديد من النجوم، التأليف ورشة ورق عنب التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث فيلم "ساعة إجابة" حول طفل في الثامنة من عمره، كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما، ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، ثم يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته، وأنه انتقل لبيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.