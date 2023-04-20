شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 28.. أحمد رزق يكشف سرا أخفاه عن روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 28 من مسلسل حضرة العمدة الكثير من الأحداث، حيث كشفت روبي وجود سيارة تذهب لمنزل والدها عن طريق الكاميرات، وعندما بحثت في الأمر علمت أن تلك السيارة تابعة لجلال "أحمد رزق"، فذهبت له وسألته، فقرر أن يأخذها إلى بيت أبيها ويكشف لها السر الذي أخفاه عنها، وعندما ذهب اكتشفت أن هناك بابا خفيا فى البيت، وفتحه لها جلال ودخلا منه، فما الذي يوجد وراء هذا الباب، هذا ماستكشفه الحلقة 29.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.