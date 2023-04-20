شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. مقتل شحاتة وكشف حقيقة طه عبد المقصود خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، استيلاء عبد الغني على أموال ومحلات والده شحاتة بعد تزوير عقود بيع وشراء.

وتزاد إثارة الحلقة عندما يأتى شخص صعيدي من أسيوط ويقابل طه القماش وصالح وعمهما شحاتة ويخبرهما بأن حسانين القماش هو طه عبد المقصود خضر، وهارب من الثأر، وأثناء محاولة الرجل الغريب أخذ الثأر يدور صراع بينهما يصاب فيه بطلق ناري شحاتة، وقبل وفاته يطلب من طه مسامحته.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.